Kaczyński to prawdziwy tyran? Znany polityk PiS wprost: „Dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nie lekki”

Czy Jarosław Kaczyński to prawdziwy tyran? Jak twierdzi poseł Ryszard Czarnecki prezes PiS potrafi być stanowczy i władczy nie tylko wobec opozycji. „Dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nie lekki”.

Ryszard Czarnecki był gościem w radiu „Siódma 9”, tam odpowiadał na pytania, jaki naprawdę jest Kaczyński. I jaka jest taktyka na zbliżające się wybory parlamentarne.

„Pokora, powściągliwość i praca. Ważne są wybory, musimy ciężko pracować. Mamy zakaz urlopów. Prezes PiS nie pozwoli nam popaść w tryumfalizm, będzie to surowo egzekwować. Jako, że Jarosław Kaczyński lubi polską literaturę, to mogę porównać jego postawę do wypowiedzi wachmistrza Soroki z „Potopu”, który mówił o Kmicicu „Nasz pan dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nie lekki” – powiedział w poranku „Siódma 9” Ryszard Czarnecki.

Czarnecki został zapytany w rozmowie m.in. o wybór polskiego komisarza. Poseł zapewnił, że rozmowy ciągle trwają i liczą na sukces.

„Myślimy o polityce klimatycznej, energetyce czy tekach związanych z gospodarką. W grę wchodzi grupa około 10 osób. Pierwsza grupa to przedstawiciele władzy – rządu i Kancelarii Prezydenta. Druga grupa to europosłowie, a trzecia to technokraci, czyli ludzie związani z rządem, pracujący np. na kierowniczych stanowiskach w spółkach skarbu państwa. Z tych grup będą wskazywani kandydaci na komisarzy” – powiedział europoseł.

Dziennikarz zapytał Ryszarda Czarnecki czy to prawda, że posłowie Kukiz’15 mogą przejść do partii rządzącej.

„To decyzja kierownictwa. Ja na pewno widziałbym niektórych posłów Kukiz’15 na listach PiS. Słuchając ich, mam poczucie bliskości ideowej. Widzą podobnie sprawy wewnętrzne i zewnętrzne. Wolę Pawła Kukiza jako muzyka niż polityka. Jeśli zawrą koalicję z PSL, to myślę, że część posłów Kukiz’15 tego nie zdzierży” – powiedział.

Źródło: Siódma 9