Kinga Duda kolejny raz zachwyca. Zdecydowanie nie musi się martwić o swoją przyszłość

Takiego CV pozazdrościć może jej chyba każdy rówieśnik. Kinga Duda ma zaledwie 24 lata, a już teraz mogłyby ustawiać się po nią kolejki ewentualnych pracodawców. Co ważne, w jej portfolio znajdziemy zapisy skrajnie inne niż „córka prezydenta”.

Eksperci do spraw HR nie mają wątpliwości, z takim CV córka Andrzeja Dudy zdecydowanie nie będzie miała problemu ze znalezieniem pracy. Co więcej, należy spodziewać się, że to ona na swoją skrzynkę mailową otrzymywać będzie kolejne propozycje, od dużych rynkowych graczy.

Jest imponujące, mimo młodego wieku. Widać, że już na studiach dbała o to, żeby zdobywać nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie. Odbyła już pięć staży – pierwszy rozpoczęła jeszcze przed studiami. Należała do dwóch kół naukowych i nawiązała współpracę z międzynarodowymi organizacjami. Doskonale zna angielski, zdobyła najwyższy certyfikat, który można uzyskać w Polsce. To odpowiedzialna, zaangażowana osoba, która postawiła na edukację i rozwój i wie czego chce od życia. Bez problemu znajdzie pracę w Polsce lub za granicą – mówi w rozmowie z Super Expressem tzw. headhunterka Natalia Bogdan.

Wystarczy wspomnieć, że Kinga Duda jest jedną z najlepszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim, który reprezentowała na międzynarodowych konkursach prawniczych. Warto również zauważyć, że w trakcie studiów podjęła również specjalny program edukacyjny na jednym z amerykańskich uczelni, a więc przyszły pracodawca może być pewien, że nie ma problemu z językami obcymi.

Jaki może być jedyny problem w kontekście zatrudnienia? Co ciekawe, eksperci wskazują, że może to być jej ojciec, a dokładnie funkcja, którą pełni. Część ewentualnych pracodawców może bowiem obawiać się, że Kinga Duda będzie kojarzona z konkretną opcją polityczną, a w przypadku prawników, nie jest to dobre rozwiązanie.

Źródło: SE.pl / NCzas.com