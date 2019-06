Marek Jakubiak i Piotr „Liroy” Marzec odchodzą z Konfederacji! To „PiWo” odbije się im czkawką

To już informacja oficjalna: Marek Jakubiak i Piotr „Liroy” Marzec odchodzą z Konfederacji i zakładają własne ugrupowanie. Internauci już zdążyli ocenić decyzję dwóch dezerterów.

Marek Jakubiak i Piotr „Liroy” Marzec kierowani prawdopodobnie osobistymi ambicjami zakładają nową partię i odcinają się od Konfederacji. Zwołali na dziś konferencję aby ogłosić to światu, ale dziwne to było spotkanie, panowie strasznie mocno gubili się w zeznaniach.

Z jednej strony pan – od dzisiaj prezes – Jakubiak powiedział, że odchodzą bo Konfederacja nie odniosła sukcesu w uniowyborach.

„Z federacji zrobiła się Konfederacja. Wzięliśmy pomocniczo udział w wyborach do europarlamentu i niestety część Konfederacji nie odniosła sukcesu.”

By chwilę później mówić, że sukces Konfederacji zaszkodził.

„Konfederacja nie udźwignęła własnego sukcesu”

Panowie pójdą więc osobno i rozbiją drużynę, która przy bardzo wysokiej frekwencji uzyskała niezły jak na środowisko wynik. Najgorsze jest jednak to, że panowie zdają się wyrzucać innym to co popchnęło ich samych do odejścia, czyli ambicje. Liroy właśnie ambicje i chęć zajmowania stanowisko podał jako przyczynę tego „rozwodu” a przecież teraz sam wybija się na fotel prezesa:

„Prawdę mówiąc, przegraliśmy z zakusami różnych ludzi, którzy mieli ochoty na stanowiska, którzy mieli olbrzymie ambicje personalne.”

Internauci już wiedzą co sądzą na temat nowego projektu

Internauci nie patrzą przychylnym okiem na odejście obu panów. Nowe ugrupowanie „Patriotyzm i Wolność” skracają prześmiewczo do PiWo, co jest nawiązaniem, do browaru Jakubiaka, a w komentarzach na Twitterze piszą takie rzeczy jak:

„Jarosław Kaczyński – lubi to!

Pozamiatane Panowie. Każdy z was teraz dostanie po 2-3% i jest po robocie. Szkoda. Skrewiliście taki potencjał.”

„Jeszcze dobrze Konfederacji nie założyli, a już ją rozwalili. Ale chcą być wiarygodnym partnerem dla innych partii politycznych….”

„”Z uwagi na brak (…) woli współpracy” – śmieszny, niedorzeczny i wymyślony powód.”

– tak tę sytuację widzą użytkownicy portalu Twitter. Czy to PiWo odbije się obu Panom czkawką?

