Masz smartfon Huawei? Sprawdź, co cię czeka

Po tym jak Donald Trump nałożył sankcje na chińską firmę Huawei, pojawiły się liczne wątpliwości dotyczące dalszego korzystania z urządzeń tego producenta. Ostatnio Chińczycy odnieśli się do pytań, które zadają sobie użytkownicy ich telefonów. Co zatem trzeba wiedzieć o przyszłości Huawei?

Sytuacja Huawei stała się bardzo nieciekawa wskutek sankcji nałożonych przez Donalda Trumpa. Amerykański prezydent uznał bowiem, że firma ta zagraża bezpieczeństwu jego kraju.

Na mocy nałożonych sankcji Huawei stracił możliwość współpracy z takimi firmami jak np. Google, Intel, Qualcomm, czy też ARM. To także cios dla wielu – nie tylko – amerykańskich przedsiębiorstw, które kooperują z Chińczykami.

Użytkownicy telefonów Huawei przede wszystkim pytają o dalsze działanie systemu Android. Producent deklaruje, że na zakupionych już urządzeniach system ten będzie działał jak dotychczas, co więcej, będzie nawet możliwość jego aktualizacji.

– Huawei zapewni aktualizacje zabezpieczeń i będzie świadczył usługi posprzedażowe dla wszystkich smartfonów i tabletów marek Huawei oraz Honor – tych, które już zostały sprzedane i tych, które są obecnie dostępne w sprzedaży na całym świecie – deklaruje producent.

– Stosujemy się do nakazu i analizujemy jego konsekwencje. Jeśli chodzi o użytkowników naszych usług, to Google Play i zabezpieczenia Google Play Protect będą nadal działać na istniejących urządzeniach Huawei – potwierdził Piotr Zalewski z Biura Prasowego Google.

Producent wierzy także, iż uda mu się zapewnić aktualizację do najnowszej wersji systemu – Android Q, która powinna mieć premierę w nadchodzącym czasie. Co więcej, takie aplikacje jak Facebook, WhatsApp czy Instagram będą nadal działać, jednakże nie będą już instalowane fabrycznie w nowych urządzeniach. Będzie to można uczynić na własną rękę.

Chińczycy deklarują, że nie należy obawiać się przywracania fabrycznych ustawień telefonu. Zerwanie współpracy z Google nie ma także wpływu na warunki gwarancji, którą zostały objęte urządzenia.

Źródło: gazeta.pl