Morawiecki zmienia zasady 500 plus. Już od pierwszego lipca

Premier Mateusz Morawiecki 24 czerwca zainaugurował akcję informacyjną dotyczącą programu „Rodzina 500 plus” w rozszerzonej formule na pierwsze dziecko.

Dotychczas około 3 mln dzieci w Polce nie otrzymywało wsparcia w ramach programu 500 plus. – Chcemy bez wyjątku dla każdego dziecka przeznaczyć takie wsparcie ze strony państwa – zapowiedział Morawiecki.

– Te 6000 zł rocznie to wsparcie dla różnego rodzaju potrzeb, takich jak np. zakup odzieży, bilet do kina dla całej rodziny albo jakieś ulubione buty, sportowa odzież dla dzieci – mówił premier.

Dowiadujemy się jednak też, że pieniądze rodziny otrzymają już teraz, a nie – jak wcześniej zapowiadano – we wrześniu w formie wypłaty trzykrotności świadczenia.

– Zachęcam do tego, żeby jak najwięcej osób złożyło wnioski w sposób elektroniczny. Wtedy bardzo szybko, od początku lipca, już będzie można skorzystać z tych środków na zaczynające się wakacje – tłumaczy Morawiecki.

Według nowych zasad, od 1 lipca świadczenie 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego. Dotąd środki były przekazywane na drugie dziecko, zaś uzyskanie środków na pierwsze było uzależnione od dochodu w rodzinie. Teraz środki otrzyma dodatkowo ponad 6,8 mln dzieci. Wsparcie trafi w sumie do prawie 4,5 mln polskich rodzin.

Źródło: PAP