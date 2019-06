Netanjahu stawia sprawę jasno. Izrael nie pozwoli, żeby Persowie posiadali broń nuklearną

Premier Izraela, Benjamin Netanjahu, zapowiedział, że nie dopuści do tego, by Iran uzyskał dostęp do broni jądrowej.

Deklaracja padła w trakcie spotkania z sekretarzem Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, Nikołajem Patruszewem.

Rosjanin, przybył do Jerozolimy dzień przed zaplanowanym na wtorek trójstronnym spotkaniem z udziałem doradcy prezydenta USA d/s bezpieczeństwa Johna Boltona i izraelskiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Meira Ben-Szabata.

To pierwsze takie spotkanie w historii i może na nim zostać ustalony „nowy porządek” jaki będzie obowiązywał na Bliskim Wschodzie.

– Zwracamy szczególna uwagę na bezpieczeństwo Izraela – powiedział Patruszew, który ujawnił, że spotkanie ma dotyczyć rozwiązania kryzysu panującego w sąsiadującej z Izraelem Syrii.

Benjamin Netanjahu po raz kolejny podkreślił, że Izrael nie dopuści do tego, by Iran posiadał bazy wojskowe w Syrii.

– Rosja rozumie znaczenie jakie przykładamy do działań irańskiego reżimu, który wzywa do naszej zagłady i podejmuje codziennie działania bo osiągnąć ten cel – powiedział.

Źródło: „Times of Israel”