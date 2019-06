Onet z okazji Dnia Ojca złożył życzenia… Matkom! Radykalnie lewicowy portal tonie w odmętach feministycznego szaleństwa

Feminizm to nie ideologia, a specyficzny stan umysłu – udowadniają to redaktorzy Onetu, którzy są tak bardzo zaślepieni feministycznymi „odjazdami”, że nawet w Dzień Ojca nie byli w stanie zwyczajnie złożyć życzeń wszystkim tatom tylko musieli dodać od siebie coś paraideologicznego. Na swoim Instagramie złożyli więc życzenia samotnym matkom.

Wpis został już usunięty więc na próżno szukać na Insta śladów po tej śmiechu wartej akcji ale jednak, jak to się mówi: „niesmak pozostał”. Ponieważ samotnym mamom można było złożyć życzenia z okazji dnia matki.

Tak naprawdę nie ma niczego złego we wspieraniu samotnych matek i w przeciwieństwie do feministek, realnie robi to na przykład Kościół prowadząc domy samotnej matki.

Problemem jest kontekst, Onet składając samotnym matkom życzenia z okazji dnia ojca wpisał się w radykalny nurt wojującego feminizmu, który za całe zło świata oskarża mężczyzn.

Jak poczuli się czytający Onet panowie? Nie ci zniewieścieli, którzy szukają tam lewicowych propagandowych tekstów, tylko ci zwyczajni którzy znaleźli sobie akurat tego dnia takie źródło informacji.

Takie życzenia skierowane w dzień matki do samotnych ojców spotkałyby się z szybką reakcją urażonych feministek. To udowadnia, że w dzisiejszych czasach najmocniej represjonowaną grupą społeczną są biali, heteroseksualni, wierzący mężczyźni ponieważ do każdej z tych kategorii lewicowi ekstremiści mają jakieś zastrzeżenia.

Na szczęście onetowska akcja spotkała się z szybką reakcją internautów, to daje nadzieję na to, że w Polsce jest jeszcze spore grono trzeźwo patrzących na rzeczywistość osób.

Źródło: Wykop, Instagram,