Oni nie odpuszczą. Machina oczerniania naszego narodu rozkręca się. Żydzi chcą, by Polacy ujawnili mienie należące do nich przed wojną [VIDEO]

Amerykańska ustawa 447 to dopiero początek naszych problemów. Strona żydowska coraz śmielej podnosi kwestię restytucji mienia należącego do ich rodaków przed II wojną światową w Polsce. Najlepszym tego przykładem jest najnowsza kampania internetowa.

Projekt zapoczątkowany przez izraelską organizację badającą Holocaust zachęca ludzi do korzystania ze specjalnej infolinii, za pośrednictwem której można zgłaszać informacje o mieniu, które ich zdaniem powinno zostać zwrócone „do domu”.

Internetowa kampania informacyjna wzywa obywateli polskich do pomocy w zlokalizowaniu i zwrocie mienia pożydowskiego. W tym celu organizacja The Shem Olam Faith & Holocaust Institute for Education Documentation and Research, opublikowała film w języku polskim, który dostępny jest w mediach społecznościowych, opowiadający historię Żydów w Polsce i proszący obywateli polskich o odnalezienie i zwrot „skradzionej własności żydowskiej”.

Zdaniem organizacji, mienie powinno zostać zwrócone „do domu”, do Izraela. Jak dotąd, żadna żydowska własność nie została zgłoszona ani zwrócona w wyniku tejże kampanii.

Jest to kolejna odsłona kampanii mającej na celu obrabowanie Polaków. W tej kampanii teoretycznie chodzi o jakieś pamiątki, a realny przekaz jest taki, że Polacy obrabowali Żydów, a teraz nie chcą oddać.

Stawką jest oczywiście tzw. mienie bezspadkowe, pozostawione po żydowskich ofiarach niemieckiej zbrodni. Szacunki mówią nawet o mieniu wartości biliona złotych.

Mienie pożydowskie jeżeli nie ma spadkobierców przechodzi na własność skarbu państwa. Tak jest w całym cywilizowanym świecie. Jednak Żydzi wymyślili kategorię rasową w tej sprawie – to co należało do Żydów, należy się innym Żydom. Rasizm w czystej postaci.

I oczywiście bezprawie, ale trwają naciski na polski rząd żeby stworzył podstawę prawną dla takiego złodziejskiego procederu. Pomagają w tym oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki, nasz największy sojusznik.

Możemy być pewni, że oni nie odpuszczą – okazja czyni złodzieja, a jak nie ma okazji to widzimy jak się starają, żeby ją stworzyć.

Źródło: ynetnews.com