Potężny wybuch w magazynie amunicji. Ogłoszono stan wyjątkowy! Ewakuowano 45 tysięcy osób [VIDEO]

Blisko 45 tysięcy osób zostało ewakuowanych po wybuchu do jakiego doszło w magazynie amunicji w bazie wojskowej Arys na południu Kazachstanu. Lokalne media informują o kilkunastu osobach rannych. W najbliższej okolicy ogłoszono stan wyjątkowy.

Sądząc po skali tego, co się dzieje, widzimy, że musimy ewakuować całe miasto. We wszystkich kierunkach będą jechać pojazdy, zabierać ludzi, przewozić do specjalnie przygotowanych obozów – przekazał szef administracji obwodu turkiestańskiego Umirzak Szukiejew. Władze apelują do mieszkańców o spokój.

Ministerstwo obrony przekazało, że nie ma informacji odnośnie do rannych lub zabitych w wybuchu.

Według portalu Tangirnews w magazynie wybuchł pożar, który następnie spowodował eksplozje.

Portal dodaje, że w związku z wybuchami w szpitalu w największym mieście regionu, Szymkencie, przygotowano ok. 200 łóżek oraz 30 karetek.

Z ogniem na miejscu zdarzenia walczy kilkudziesięciu strażaków.

#Kazakhstan

Se procede a la evacuación de #Arys.

Declarada la situación de emergencia en #Turkestan. #Kazajistán, tras la explosión de polvorín en la unidad militar.pic.twitter.com/7ovh2B2oWE — Formación y Salud (@FormacionySalud) 24 czerwca 2019

Źródło: PAP / NCzas.com