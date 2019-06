Pseudo-inteligentka Gretkowska znów kpi z Polaków! „Lubią dawać du*y każdemu, kto posmaruje”

Pseudo-inteligentka Gretkowska znów kpi z Polaków. Tym razem obraziła Polaków, którzy głosują na PiS. „Lubią dawać du*y każdemu, kto posmaruje” – napisała.

„Polacy tak lubią, po swojemu, staropolsko w słomianych łapciach i gaciach, dupcyć po bożemu i dawać tej d**y każdemu kto ją posmaruje, 500 plus albo obietnicą zbawienia” – pisze Manuela Gretkowska na swoim Facebooku.

W felietonie zamieszczonym na Facebooku Manuela Gretkowska obraża Polaków nie glosujących na Koalicję Europejską. Dodatkowo przypomina, że do jesiennych wyborów pozostały już nico ponad 3 miesiące. Według tej może to być „100 ostatnich dni, jeszcze nie całkiem, ale demokratycznej Polski”.

„PiS domknie swoje reformy – sądownictwa, szkolnictwa wszystkiego co pozwalało na normalność. A potem, po iluś latach będziemy znowu szczęśliwi, gdy uda się nam wyzwolić z koszmaru. Nie iść do przodu, ale stać w miejscu” – podkreśla.

Gretkowska pochyla się nad przedwyborczą kondycją opozycji i jej niedoszłym zjednoczeniu. Program Polskiego Stronnictwa Ludowego określa – „Bóg istnieje więc PSL też”.

„Mogli dorzucić nowoczesny postulat o zaganianiu z pastwisk bydła dronami. A Kaczyński by ich zdyskontował programem: Tucznik powyżej pół tony głosuje, kto mu zabroni? Świni?” – pisze dalej.

„Z Biedroniem, derwiszem polskiej polityki, nie da się rozmawiać. Z derwiszami się tylko tańczy. Szkoda, że na Titanicu. To tyle o zjednoczeniu opozycji. Co do jej przywództwa – wycofanie się Tuska usprawiedliwia jedynie jego nadzieja na najwyższe stanowisko w Unii. Ogłoszenie wyników – 30 czerwca. Jeśli zrezygnuje z kandydowania na prezydenta Polski, przez brak przewagi w sondażach, znaczyło by że oczekiwał władzy podanej na tacy. Sprytnie? Radził nam przecież użyć sprytu.”

Gretkowska potem w mię miłości i tolerancji dodaje.

„Gnojami, które zabierają nam wolność. Popatrzcie na nich w sejmie, na ich posłów – Suskiego szarpiącego się z bohaterem podziemia Klichem, Pawłowicz zaplutą nienawiścią, Piotrowicza ciumkającego pedofilów, komuchów i prezesa”

„Śmieszy mnie bicie się polskiej inteligencji w pierś : nasza wina, tyle lat nie edukowaliśmy narodu, nie pochylaliśmy się nad maluczkimi. Gnojami, które zabierają nam wolność. Popatrzcie na nich w sejmie, na ich posłów – Suskiego szarpiącego się z bohaterem podziemia Klichem, Pawłowicz zaplutą nienawiścią, Piotrowicza ciumkającego pedofilów, komuchów i prezesa. Zamiast bić się w pierś, walnijmy się w mózg. Przewaga pisowców nie jest ogromna. Mimo kasy, propagandy. Trzeba namówić tych, którzy wybrali splendid isolation.”

„To nie XIX wiek pozytywistycznych zrywów i lektur. „Kamizelka” stała się kuloodporna, „Siłaczka” poszła do korpo. „Antek” M. kolaboruje z Ruskimi. Mówienie o braku dostępu do wiedzy w XXI wieku jest śmieszne, gdy każdy ma dostęp do internetu. Czyja wina, że zamiast czytać Żiżka, tłucze na nim porno albo gry.”

„Kiedy w Niemczech drugą siłą polityczną stają się Zieloni, u nas największym problemem jest czy starcy w sutannach poprą starca w paranoi. Młodzież, wszędzie indziej w ekologicznej awangardzie, u nas głosuje tylko w 25% i do tego większość na konserwatywnych idiotów. Jakby mieli żyć w cyrku z klaunami, a nie demokratycznym kraju. Tak, to klęska szkoły i zwycięstwo lekcji religii nad rozumem. To jest nasz problem, największy, bo największym sprzymierzeńcem PiS-u jest Kościół.”

Potem ta ynteligentka, z zerowym poparciem społecznym obraża nas Polaków w ten oto sposób.

„Polacy tak lubią, po swojemu, staropolsko w słomianych łapciach i gaciach, dupcyć po bożemu i dawać tej dupy każdemu kto ją posmaruje, 500 plus albo obietnicą zbawienia.”

Źródło: Facebook: Manuela Gretkowska