Rosjanie koniecznie chcą się rozmnażać w kosmosie. Jednak wciąż brakuje chętnych

Badania kosmosu od początku stanowiły arenę zmagań pomiędzy Amerykanami i Rosjanami. Ci pierwsi co prawda wcześniej wylądowali na Księżycu, jednak to nasi sąsiedzi przygotowują się do wykonania innego wielkiego kroku. Rosjanie bowiem chcą rozmnażać się w kosmosie.

Postęp technologiczny, który dokonuje się w ostatnich latach, jest ogromny. Nic zatem dziwnego, że niektórzy naukowcy mają pomysły przeprowadzenia różnych dziwnych eksperymentów.

Najlepszym tego przykładem są Rosjanie. Ich uczeni chcieliby, aby pierwsze dziecko, które urodzi się w przestrzeni kosmicznej było obywatelem właśnie ich kraju.

– Pamiętamy, że zawsze byliśmy pierwsi w kosmosie, dlatego chcielibyśmy, aby pierwsze dziecko, które urodzi się w przestrzeni kosmicznej, było obywatelem Rosji – powiedziała Irina Ogniewa, szefowa laboratorium biofizyki komórek Instytutu Problemów Biomedycznych Rosyjskiej Akademii Nauk.

Ogniewa stwierdziła także, iż uczeni wskazują na „przeszkody natury etycznej, moralnej i psychologicznej”. Rosyjscy kosmonauci nie zgadzają się bowiem na dostarczenie nasienia pozyskanego w kosmosie.

Niemniej jednak uczeni utrzymują, że urodzenie zdrowego dziecka w kosmosie jest jak najbardziej możliwe. Jedynym poważnym problemem są wysokie dawki promieniowania, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój dziecka.

