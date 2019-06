Sezon festiwalowy – czas start! Do Polski przyjadą wielkie gwiazdy muzyki. Zobacz, szczegółowy kalendarz największych imprez w Polsce

Największe gwiazdy muzyki i miliony rozbawionych ludzi, właśnie startuje kolejny sezon festiwalu muzycznych w Polsce. Tegoroczne zestawienie uznać można za wyjątkowo ciekawe, a wybór jest na tyle duży, że czasem ciężko będzie zdecydować się na konkretne miejsce.

W czasie wakacji każdy fan muzyki powinien znaleźć coś dla siebie. Gdzie będzie można posłuchać rockowych dinozaurów, gdzie muzyki artystów debiutujących, które miasto warto odwiedzić, by posłuchać hiphopowych legend, a które – dla jazzowego chilloutu?

Open’er Festival (3–6 lipca Gdynia) to jeden z największych festiwali w Europie. W ub.r. przez wszystkie cztery dni festiwalu bawiło się ponad 140 tys. osób. W tym roku setki fanów mogą przyciągnąć headlinerzy: raper Travis Scott, The Strokes z Nowego Jorku, The Smashing Pumpkins – jeden z najważniejszych zespołów rockowych lat 90., autorka hitów „The Loco-Motion” i „I Can’t Get You Out Of My Head” Kylie Minogue, Lana Del Rey, która wykona piosenki z nowej płyty oraz taneczny Swedish House Mafia (pierwszy raz w Polsce).

Open’er to także dziesiątki koncertów młodych zespołów rockowych, popowych i hiphopowych, w tym artystów z Polski. Tradycyjnie na festiwalu nie zabraknie stref: teatralnej (swoje spektakle pokażą Grzgorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski oraz Agnieszka Smoczyńska), mody, filmowej, dla dzieci, muzealnej (ekspozycja „Daniel Rycharski. Strachy”).

Pol’and’Rock Festival (1–3 sierpnia, Kostrzyn nad Odrą) – choć w ub.r.nie dysponował zestawem gwiazd jak Open’er – przyjął kilkaset tysięcy fanów. W przeciwieństwie do Open’era tutaj wstęp jest wolny. DubFX, Ziggy Marley, Skunk Anansie, Testament, Gogol Bordello, Prophets Of Rage to niektóre zagraniczne gwiazdy tegorocznego Pol’and’Rock. Oprócz koncertów odbędą się spotkania z gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych. W tym roku odwiedzą ją m.in. Wojciech Smarzowski, ojciec Ludwik Wiśniewski, Filip Springer, Kasia Nosowska i Wojciech Pszoniak.

Live Music Festival (16–17 sierpnia, Kraków) to największa muzyczna impreza roku pod Wawelem. W 2019 r. organizatorzy postawili przede wszystkim na artystów hiphopowych. Na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystąpią reprezentujący różne podgatunki rapu Post Malone, Macklemore i Ski Mask the Slump God. Scenę taneczną będą reprezentowali Calvin Harris, Years & Years i DJ Snake. Wśród polskich artystów znaleźli się Krzysztof Zalewski oraz duet hiphopowy Pro8l3m.

OFF Festival (2–4 sierpnia, Katowice) zdobył wiele nagród, w tym prestiżową European Festival Award w kategorii „Najlepszy Festiwal Średniej Wielkości”. W 2014 r. „Time” wybrał OFF Festival jednym z 14 najciekawszych festiwali na świecie, dwa lata temu „The Guardian” umieścił imprezę na liście 10 najlepszych festiwali muzycznych w Europie.

W tym roku wystąpi kilkudziesięciu muzyków różnych gatunków, od gitarowego rockowego grania, przez jazz i folk, po elektronikę. Foals, Suede, Jarvis Cocker, Stereolab, Neneh Cherry, Dezerter, który zagra „Underground Out of Poland” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” – to niektórzy z nich. OFF to również Kawiarnia Literacka, której kuratorem jest Sylwia Chutnik. W Kawiarni odbędą się spotkania, debaty, spektakle klubu komediowego.

Fest Festival (23–24 sierpnia, Chorzów) to tegoroczny debiutant. Gwiazdy pierwszego dnia to jedna z najważniejszych grup hiphopowych – założony na początku lat 90. Wu-Tang Clan oraz gwiazda muzyki tanecznej Alan Walker. Duet Disclosure oraz raper Jaden Smith (syn Willa Smitha) to gwiazdy drugiego dnia imprezy. W Chorzowie wystąpią również m.in. Metronomy, Roisin Murphy, Sevdaliza, Meute, Little Dragon, Lost Frequencies.

Jeden z najważniejszych muzyków sceny reggae i dub, pochodzący z Jamajki Lee „Scratch” Perry, to jedna z gwiazd festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia (27–30 czerwca), który odbędzie się na błoniach lubelskiego Zamku. Perry zaczął karierę w latach 60. Współpracował m.in. z Bobem Marleyem, Beastie Boys, The Clash.

W Lublinie wystąpi z francuskim zespołem Easy Riddim Maker. Obok Lee „Scratcha” Perry’ego wystąpią też m.in. Shalosh, We Will Fail, The Herbaliser, Dezerter, Fume, Wrekmeister Harmonies oraz prekursorzy industrial metal, którzy grają od 1981 r., zespół Ministry. Wstęp na wszystkie koncerty oraz kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych w ramach festiwalu jest wolny.

Indierockowo-folkowy projekt My Brightest Diamond, wokalistka Julia Holter, rockowy zespół Foxing, pochodząca z Islandii Gyda i brytyjski These New Puritans – to gwiazdy Halfway Festivalu (28–30 czerwca, Białystok). Spośród polskich artystów w line-upie znalazły się: duet wokalistki Joanny Longić i pianistki Hani Rani Tęskno, folkowy zespół Wędrowiec oraz duet Oxford Drama. Halfway Festival to również wydarzenia pozamuzyczne. W ramach imprezy odbędą się wystawy, dyskusje, warsztaty, spotkania.

W industrialnych postoczniowych halach odbędzie się festiwal Soundrive (16–17 sierpnia, Gdańsk) z muzyką alternatywną w roli głównej. Wystąpi ponad 20 artystów. Conner Youngblood zaprezentuje materiał z debiutanckiego albumu „Cheyenne” z 2018 r., na którym zagrał na blisko trzydziestu instrumentach.

Z debiutanckim materiałem przyjedzie również Dorian Electra, który wśród swoich inspiracji wymienia Liberacego, Oscara Wilde’a, Alice’a Coopera i Prince’a. Z Atlanty przyjedzie hiphopowy duet Earthgang, o którym magazyn „Pitchfork” napisał, że grają „sci-fi jazz”. W Gdańsku wystąpią również: estoński raper Tommy Cash, postpunkowy Whispering Sons i indiepopowy projekt z Wielkiej Brytanii – Let’s Eat Grandma.

Salt Wave Festival (23–24 sierpnia, Jastarnia) to nowa koncertowa impreza na mapie Polski. Gwiazdą pierwszej edycji będzie brytyjski zespół nujazzowy The Cinematic Orchestra, który w tym roku powrócił z nową płytą po 12 latach przerwy. Na lotnisku nieopodal Jastarni wystąpią również wokalista i gitarzysta Oscar Jerome, duńskie trio WhoMadeWho, pochodzący z Nigerii Jacob Banks oraz polscy artyści, m.in.: Pro8l3m, Fisz Emade Tworzywo, EABS, Kamp! i Rosalie.

Od 25 lat, odkąd Castle Party Festival odbył się pierwszy raz, w wakacje do Bolkowa zjeżdżają fani gotyckiego rocka i muzyki industrialnej. W tym roku fani mrocznej strony muzyki będą mogli posłuchać m.in. Myrkur, Eivor, Atari Teenage Riot, Agressiva 69, Mord’A’Stigmata, Darkher, Blitzkrieg, DDA, Helroth, Deathstars i Lord Of The Lost. Castle Party Festival (11–14 lipca) to także imprezy DJ-skie i pokazy teatralne.

Legendarny Jarocin Festival (13–14 lipca) postawił w tym roku na poprockowy miks z artystami różnych pokoleń. Zespół Dżem będzie świętował jubileusz 40-lecia działalności, a Sebastian Riedel&Cree – 25-lecie. Marek Piekarczyk, Piotr Cugowski i Damian Ukeje wystąpią z orkiestrą składającą się z kilkunastu wiolonczelistek. W Jarocinie wystąpią również m.in. Renata Przemyk, Happysad, Mrozu i Sidney Polak.

Audioriver to z kolei impreza dla fanów różnych odmian elektroniki. O dobrze przygotowywanym line-upie świadczy fakt, że od kilku lat organizatorzy wyprzedają wszystkie bilety. W tym roku w Płocku (26–28 lipca) wystąpi niemal stu artystów. Fanom innych gatunków pewnie wiele nazw nic nie powie, ale miłośnikom electro, drum’n’bassu, house, techno i dubstepu Jon Hopkins, Modeselektor, The Black Madonna, Friction, Atari Wu, Charlotte De Witte i Damian Lazarus są doskonale znani.

Cieszanów Rock Festiwal (15–17 sierpnia) obchodzi w tym roku dziesięciolecie. Organizatorzy postawili na polskich wykonawców, od legend metalu i punku, przez nowe projekty cenionych muzyków, po folkpunkowy zespół Hańba!, który gra do przedwojennych tekstów. W połowie sierpnia do małego miasteczka w województwie podkarpackim powinni przyjechać fani Armii, Dezertera, Pidżamy Porno, Vadera, Olafa Deriglasoffa (który przyjedzie z projektem Cyrk Deriglasoffa) oraz Romana Kostrzewskiego i jego zespołu Kat.

Tradycyjnie na zasłużonych artystów rocka, zgodnie ze swoją nazwą, postawił Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty koło Słupska. 29 czerwca wystąpi tu wprowadzony do Rock’n’Roll Hall Of Fame John Fogerty. 17 lipca w malowniczo położonym amfiteatrze zagra – po raz pierwszy w Polsce – grupa Foreigner. 27 lipca koncert dadzą autorzy przebojów „In the Army Now” i „Come on You Reds” i „Rockin’ All Over the World”, czyli zespół Status Quo. Początek sierpnia to już koncerty Los Lobos (1.08.) i The Australian Pink Floyd Show (3.08).

Globaltica Festival (17–21 sierpnia, Gdynia) to wydarzenie dla fanów muzyki etnicznej, folkowej. W Parku Kolibki wystąpią artyści z Turcji, Nigerii, Kolumbii, Francji, Ghany, Korei Południowej i Europy Zachodniej. Wśród nich m.in. San Salvador, Kalascima, Adama Drame, Bombino, Boban Markowić Orchestra i Kim So Ra. Polscy wykonawcy to Odpoczno, Sutari, Burónka i Fifidroki. Globaltica to także spotkania, wykłady i projekcje filmów.

Na festiwalowej mapie znalazło się też kilka innych, mniejszych festiwali lokalnych, na które warto zwrócić uwagę. Olsztyn Green Festival (15–17 sierpnia) z polskimi artystami; warszawskie Lado w mieście, które potrwa do końca wakacji; białostocki New Pop Festival (13–14 lipca); Edison Festival – Taste The Music w Baranowie nad Jeziorem Kierskim (20–21 lipca); Kazimiernikejszyn (17–21 lipca); bieszczadzkie Tchnienia na przełomie sierpnia i września oraz cykl koncertów Iceland to Poland.

