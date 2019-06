Została wychowana, by „opiekować się mężem”. Za ten wpis zalała ją fala lewackiego hejtu [FOTO]

Jedna z kobiet z Tennessee w USA zamieściła na Twitterze wpis, który w dzisiejszych czasach uchodzi za kontrowersyjny. Brylea Kay napisała wprost o tym, że została wychowana po ty, by opiekować się mężem. Za te słowa zalała ją fala hejtu.

Ze strony środowisk lewicowych wiele słyszymy a to emancypacji kobiet, a to o tzw. równouprawnieniu, pod pojęciem którego ukrywa się obecnie przywileje dla jednej z płci. Tymczasem okazuje się, że są kobiety, które myślą inaczej.

Brylea Kay napisała kilka niepoprawnych politycznie zdań, a za to zalała ją fala hejtu ze strony tych, którzy najwięcej mówią o mowie nienawiści. Pojawiły się nawet głosy, że jako ładna kobieta nie ma prawa tak myśleć.

– Nazwijcie mnie staroświecką, ale zostałam wychowana do tego, by opiekować się moim mężem – zaczyna swój wpis Kay. – Przygotowywać mu kolację każdego wieczoru, prać jego ubrania do pracy, upewniać się że nie zaśpi, dbać o czystość w domu.

Kobieta dodała, że właśnie taką żoną zamierza być. Oprócz głosów oburzenia nie zabrakło jednak także wyrazów poparcia dla kobiety. Wiele osób dziękowało jej, że ma odwagę być we współczesnym świecie konserwatywną kobietą o tradycyjnych poglądach.