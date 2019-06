Ale kompromitacja! Liszowska zaśpiewała w „Dzień Dobry TVN”. Ludzie ją zmasakrowali „Playback aż uszy bolą”

Ale kompromitacja! Joanna Liszowska w połowie czerwca wydała swój singiel „Into U”. Artystka teraz zaprezentowała swoją piosenkę w programie „Dzień Dobry TVN”. Wszytko fajnie i pięknie, tylko aktorka zaśpiewała chamsko z playbacku… Internauci bezlitośnie to skomentowali.

Znana i lubiana aktorka, Joanna Liszowska 17 czerwca wydała swój utwór „Into U”. Jak twierdzą eksperci, ta piosenka nawiązuje do byłego męża aktorki, Oli Serneke, z którym rozwiodła się w zeszłym roku.

Popularna artystka śpiewa w nim o tym, co przeżywa kobieta, która rozstała się z ukochanym oraz wyznaje, że on dalej dla niej wiele znaczy i ma nadzieję na to, że jeszcze się spotkają.

Teraz by promować płytę, aktorka w niedzielę pojawiła się w „Dzień Dobry TVN”, gdzie wykonała swój przebój. Niestety, nie wszystkim spodobał się jej występ. Po prostu oszukała widzów i zaśpiewała z playbacku.

Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiło się wiele słów krytyki. Internauci wręcz zmasakrowali popularną aktorkę w komentarzach.

„Po programie Moja twarz brzmi…. wiemy że Pani Joanna ma cudny głos. Mogła zaśpiewać Sama swoim głosem ale dziś prawie każdy promując swoją piosenkę śpiewa z playbacku” – napisała zażenowana internautka.

„Dlaczego wszyscy wykonawcy na Waszej scenie śpiewają z playbacku… ŻENADA! To tylko świadczy o tym, że to żadni artyści i nie umieją śpiewać… ” – napisał kolejny.

„Co to jest? Playback aż uszy bolą” – napisała kolejna z internautek.

