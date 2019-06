Anja Rubik zapytała Kubę Wojewódzkiego o orientację seksualną! „Król TVN” jest gejem?

Gościem show Kuby Wojewódzkiego była znana modelka Anja Rubik. Rozmowa z polską ikoną mody szybko zeszła na temat seksu, na punkcie którego modelka ma ostatnio prawdziwą obsesję. Pisaliśmy o tym, że w jednym z wywiadów wyznała, że jako dziecko „zabawiała się” z pluszowym misiem. Teraz zainteresowała się orientacją Kuby.

Kuba Wojewódzki jak zwykle starał się prowokować. Wirtualnemedia.pl donoszą, że jego program traci na oglądalności, więc nic dziwnego, że starzejący się gwiazdor gimnastykuje się jak może, byle tylko w jego programie pojawiły się jakieś kontrowersje.

Anję próbował przyprawić o zarumienienie pytając o pierwszy raz. Musiał chyba jednak zapomnieć o tym, że Rubik jest osobą, która w ostatnim czasie wykazuje się obsesją nawiązywania do seksu w każdej rozmowie, więc odpowiadając na zbereźne pytania czuła się jak ryba w wodzie.

– A ja się nie wstydzę. Miałam 17 albo 18 lat. To też było w Paryżu. (…) Wyjechałam z domu, kiedy miałam 16 lat – modelka ochoczo odsłaniała przed Kubą intymne szczegóły ze swojej przeszłości. Cóż, szczęście widzów, że Rubik nie zaczęła znów mówić o swoich przygodach z pluszowym misiem…

Kuba Wojewódzki miał być dziewczynką

W pewnym momencie to Anja przejęła rozmowę i to ona zaczęła wypytywać Wojewódzkiego o intymne tajemnice, o jego najwcześniejsze doświadczenia i orientację. Wojewódzki robił co mógł by nie odpowiedzieć szczerze, w końcu jednak wyjawił gwieździe coś szokującego.

– Miałem być dziewczynką. Tata podczas seksu myślał o innej kobiecie i urodziłem się chłopcem – wypowiadanie się w ten sposób o rodzicach, to coś czego można się spodziewać tylko po samozwańczym „Królu TVN”. Czy marzenie rodziców o dziewczynce odcisnęło na Wojewódzkim jakieś piętno?

Anja Rubik wprost spytał Kubę czy jest on homoseksualistą. Wojewódzki szybko uciął temat zaperzając się, że to tylko stereotypy. – Ania, Ania… Stereotypy – kpiącym tonem powiedział gospodarz programu.

Źródło: RMF FM, Instagram