Bill Gates szczerze o swoim największym biznesowym błędzie. Stracił prawdziwą fortunę

Bill Gates, twórca potęgi Microsoftu, w jednym z wywiadów zdradził, co uważa za swoją największą biznesową porażkę. Twierdzi, że gdyby nie błędne decyzje, dziś setki milionów użytkowników telefonów komórkowych korzystałoby z innego oprogramowania niż Android.

Gates to prawdziwy wizjoner. Uważany swego czasu za najbogatszego człowieka na świecie, doprowadził firmę Microsoft na pozycję zdecydowanego lidera w branży.

Genialnym posunięciem okazało się udzielanie licencji na korzystanie z systemów operacyjnych, zamiast ich sprzedawanie. Nie ze wszystkich swoich decyzji Gates jest jednak zadowolony.

W wywiadzie udzielonym podczas spotkania z firmą Village Global twóca potęgi Microsoftu zdradził, że przez jeden strategiczny błąd jego firma straciła rynek wyceniany na 400 mld dolarów.

Niewiele brakowało, a dziś nie mówilibyśmy o Androidzie jako liderze mobilnych systemów operacyjnych. Jeszcze kilka lat temu w Polsce popularny był system Windows Phone, ale finalnie został wyparty właśnie przez Androida wspieranym przez Google.

– W świecie oprogramowania, a w szczególności platform, zwycięzca bierze wszystko. Największym błędem w moim życiu było zaangażowanie w błędnie prowadzone zarządzanie strategię mobilną, przez co Microsoft nie stał się tym, czym został Android – powiedział Gates.

– Jeśli jednak masz tylko połowę aplikacji, a nawet 90% oprogramowania, które ma Twój konkurent, jesteś na ścieżce do całkowitej zagłady. Na świecie jest miejsce tylko na jeden mobilny system operacyjny oprócz platformy Apple. Ile jest warte to miejsce? 400 mld dolarów, które zamiast do przedsiębiorstwa na „G” trafiłoby do firmy na „M” – dodał.

Mówiąc krótko, Gates przyznał, że Microsoft „przespał” moment, w którym miał szansę na wygraną. Jak wynika z danych NetMarketShare, dziś Windows Phone ma udział w rynku systemów operacyjnych na poziomie 0,07 proc.

Źródło: gazeta.pl/antyradio.pl/nczas.com