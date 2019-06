Boris Johnson: „Brexit teraz albo nigdy! Cokolwiek by się zdarzyło”. Czy Wielka Brytania rozstanie się z Unią już w październiku

Boris Johnson jest faworytem do objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Istnieje duża szansa, iż będzie on bardziej zdecydowany i konkretniejszy w działaniu niż Theresa May. Przyszły premier ogłosił, że do Brexitu może dojść już w październiku.

Stroniący dotychczas od mediów Boris Johnson udzielił teraz wywiadów dla dwóch wpływowych radiostacji informacyjnych – LBC i talkRADIO. Opowiedział obu platformom informacyjnym o szczegółach swojego planu dotyczącego przeprowadzenia Brexitu.

Jego celem jest wynegocjowanie z Unią Europejską takiego kształtu mechanizmu wyjścia ze wspólnoty, który nie zawierał by kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Płn. (tzw. backstopu).

Jego tajną bronią ma być groźba wstrzymania wypłaty 39 miliardów funtów, do czego Wielka Brytania została zobowiązana przez Unię.

Boris Johnson stwierdził, że Brexit musi zostać przeprowadzony do 31 października. „Teraz albo nigdy; cokolwiek by się zdarzyło”.

Źródło: TVP Info