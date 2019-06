Brytyjskie myśliwce F-35B wykonują tajne misje bojowe na Bliskim Wschodzie. Informacje ujawniła minister obrony

Minister obrony Wielkiej Brytanii, Penny Mordaunt, ujawniła, że brytyjskie myśliwce F-35B wykonały misje bojowe nad Syrią i Irakiem. Celem były grupy niedobitków z ISIS. To pierwsze takie operacje wykonane przez te maszyny.

Penny Mordaunt poinformowała o operacjach wykonanych przez brytyjskie F-35B w trakcie wizyty w bazie lotniczej RAF w Akrotiri na Cyprze.

Pierwsza misja bojowa została przeprowadzona 16 czerwca. Jak dotąd 6 samolotów F-35B miało przeprowadzić 14 takich operacji. Eksperci uważają jednak, że jest mało prawdopodobne, by w ich trakcie użyto jakiekolwiek broni, którą może przenosić F-35B.

Samoloty należące do 617 eskadry RAF „Dambusters” stacjonującej na co dzień w bazie Marham wylądowały w bazie lotniczej Akrotiri na Cyprze 21 maja w ramach ćwiczeń pod kryptonimem „Lightning Dawn”.

To pierwsza misja F-35B poza granicami Wielkiej Brytanii. Powrót samolotów do bazy RAF Marham jest planowany na lipiec.

W trakcie ćwiczeń mają być sprawdzone kwestie związane z obsługą myśliwców F-35B poza miejscem stacjonowania, a także wykonywane operacje w nieznanej wcześniej pilotom przestrzeni powietrznej.

Strategicznie położona baza w Akrotiri na Cyprze jest wykorzystywana przez RAF do uderzeń na cele położone na Bliskim Wschodzie.

To właśnie stąd startowały brytyjskie samoloty Tornado, które bombardowały cele związane z Państwem Islamskim w Syrii i Iraku.

Wielka Brytania posiada obecnie 17 myśliwców 5. generacji w wersji skróconego startu i pionowego lądowania (STOVL). Samoloty są wykorzystywane przez 617 eskadrę RAF „Dambusters”.

Secretary of State was @RAFAkrotiri today to announce that the @F35UK has flown Operational missions in the fight against Daesh on #OpSHADER. Part of its ongoing journey to contribute to the security of the UK and it's national interests #83EAG #903EAW #617Sqn pic.twitter.com/Z4V5EcnFsG

— Air Cdre Justin Reuter (@JustinReuterRAF) 24 czerwca 2019