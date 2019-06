Czy oni się słyszą? Amerykańska telewizja pyta widzów czy chcieliby PŁACIĆ za DARMOWĄ edukację i służbę zdrowia [ZDJĘCIA]

Trudno stwierdzić czy lewicowi odchyleńcy są tak naiwni czy już wpadli w tryb orwellowskiego „dwójmyślenia”. Lewicująca amerykańska stacja właśnie zapytała swoich widzów na Facebooku czy chcieliby PŁACIĆ za DARMOWĄ edukację i służbę zdrowia.

Trudno racjonalnie wytłumaczyć o co dokładnie chodziło osobom, które postawiły pytanie w ten sposób. „Czy chcielibyście płacić za darmową edukację i służbę zdrowia”. PŁACIĆ za DARMOWĄ. Żeby zrozumieć o co chodzi trzeba by się wspiąć na wyższe szczeble wtajemniczenia w lewicową para-ekonomię.

Ludzie jednak rzeczywiście zaangażowali się w dyskusję. Ciekawe czy zrozumieliby w czym rzecz i dlaczego zdroworozsądkowi prawicowcy się z nich śmieją, gdyby ktoś zadał im pytanie pt. „Czy chciałbyś kupić, wydając pieniądze, darmowy obiad?”.

Możliwe, że nie zrozumieliby zależności lub próbowali udowadniać, że takowa nie występuje. Po ich stronie stoi w końcu dzisiejsza para-nauka, oparta bardziej na ideologii niż racjonalnych naukowych przesłankach. To szaleństwo zakończy się, gdy nawiedzi nas wielki kryzys.

Na szczęście Internauci potrafią jeszcze dodawać dwa do dwóch i póki co opcja „YES” sromotnie przegrywa.

Źródło: Facebook