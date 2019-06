Fame MMA. Chcą 4 miliony złotych od rodziców dzieci!

Wiele osób było zainteresowanych walkami na ostatniej gali Fame MMA. Nie każdy jednak mógł kupić bilet i zobaczyć bijatyki celebrytów na żywo. Dotyczy to szczególnie dzieci, które oglądały widowisko w internecie. Teraz organizator żąda od ich rodziców odszkodowania.

Z każdą kolejną galą Fame MMA cieszy się coraz większym zainteresowaniem, głównie ze względu na Martę Linkiewicz, znaną internautom jako Linkimaster. Zainteresowanie walkami wyrażają także nastolatkowie.

Dzieci oglądają widowisko w internecie, za pośrednictwem stron, które umożliwiają transmisję z gali. Rzecz jednak w tym, że tego typu witryny nie działają do końca legalnie.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy robicie instynktownie, nie myśląc przy tym zbytnio o konsekwencjach. Mamy do Was prośbę. Zastanówcie się, zanim podejmiecie próbę restream’u. Tym bardziej apelujemy do osób niepełnoletnich: pamiętajcie, że odpowiedzialność finansowa spada na Waszych rodziców, a kwoty, które potrafi wygenerować taki restream są gigantyczne – można przeczytać na oficjalnym profilu na Facebooku organizatora.

Jak się okazuje, obecnie suma roszczeń wynosi 3,8 miliona złotych, a do prokuratury zostało zgłoszonych już 100 przypadków.

