Koszmarna wpadka Donalda Trumpa. Człowiek, na którego chciał nałożyć sankcje nie żyje od lat [VIDEO]

Donald Trump zaliczył koszmarną wpadkę przy okazji ogłaszania kolejnych sankcji na Iran. Stwierdził, że będą obejmować człowieka, który nie żyje od 30 lat.

Donald Trump poinformował o nałożeniu kolejnych sankcji na członków najwyższych władz Iranu i ich współpracowników podczas specjalnej transmisji z Białego Domu.

Jako sankcjami nimi wymienił ajatollaha Chomejniego. Problem w tym, że nie żyje on od 30 lat. Wszystko za sprawą zbieżności nazwisk. Funkcję ajatollaha sprawuje obecnie Ali Chamenei.

On i jego współpracownicy zostaną prawdopodobnie pozbawieni dostępu do pieniędzy znajdujących się na zagranicznych kontach.

Donald Trump podkreślił, że sankcje zostają nałożone po to, by skłonić Iran do negocjacji dotyczących rezygnacji z programu nuklearnego oraz finansowania organizacji uznawanych przez USA za terrorystyczne.

President Trump has just signed an executive order to deny Iran’s Supreme Leader and his associates access to key financial resources and support. pic.twitter.com/14qE9iUe61

— The White House (@WhiteHouse) 24 czerwca 2019