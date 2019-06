Magda Gessler bawi się w swatkę! Gwiazda TVN liczy, że Polki częściej będą wychodzić za Włochów. „Kiedy zobaczą co Polka potrafi…”

View this post on Instagram

No kochani jedzenie jest najważniejsze ale potem jest miłość i seks ❤️❤️❤️Docenili to Włosi i dlatego mój program będzie emitowany właśnie tam 🇮🇹 Polki kochają Włochów i często za nich wychodzą za mąż a może teraz będzie się to działo jeszcze częściej kiedy zobaczą co Polka potrafi 🥰 Czuje, że Polki będą ich jeszcze bardziej kręcić 🥰 #magdagessler #sexikuchnia #foodnetwork #italy #mg #besos