Monika Jaruzelska rozważa start w wyborach do Senatu. Czy dostanie poparcie SLD?

Monika Jaruzelska jest obecnie jedyną przedstawicielką Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Warszawy. Jednakże sukces w ostatnich wyborach samorządowych nie jest spełnieniem jej politycznych marzeń. Jak się bowiem okazuje, córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego poważnie myśli o starcie w wyborach do Senatu.

Obecnie Monika Jaruzelska zaczyna już nawet przygotowania do jesiennych wyborów. – Zaczynam poważnie myśleć o samodzielnym starcie do Senatu, najpewniej nie z Warszawy – powiedziała.

Póki co nie wypowiedział się w tej sprawie przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Co więcej, partia nawet nie podjęła jeszcze decyzji czy pójdzie do wyborów samodzielnie czy też w koalicji z innymi ugrupowaniami.

– O pani Monice Jaruzelskiej myślę bardzo dobrze, jest świetną radną, mam z nią bardzo dobry kontakt, spotykam się z nią raz w tygodniu, ale o sprawach kadrowych i wyborów do Sejmu i Senatu będziemy rozmawiać po sobotnim referendum – powiedział Czarzasty.

To jednak nie koniec zmian w życiu Moniki Jaruzelskiej. Planuje ona bowiem również ślub, aczkolwiek jego termin będzie musiał zostać dopasowany do jej planów politycznych.

Źródło: pudelek.pl