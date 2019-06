Niezła sumka. Weronika Rosati płaci prawnikowi tyle, ile Polacy zarabiają przez ponad miesiąc

Weronika Rosati ciągle prowadzi sądową batalię ze swoim byłym partnerem Robertem Śmigielskim. Do dzisiejszego dnia doszli do porozumienia jedynie w kwestii widywania się taty z córką Elizabeth. Rosati dobrze wie, że zatrudnienie dobrego prawnika to połowa sukcesu. Więc płaci mu astronomiczne sumy – tysiąc dolarów czyli 3,7 tys. zł za godzinę pracy!

Nowela z batalią Weroniki Rosati a jej byłym partnerem i ojcem 2-letniej Elizabeth, na sadowych salach trwa od ładnych paru miesięcy. Ostatnio nastąpił pewien przełom, bo pokłóceni kochankowie w końcu zaczęli się w pewnych sprawach dogadywać.

Sąd w Warszawie wydał wyrok regulujący najważniejsze kwestie spotykania się Śmigielskiego z dzieckiem. Ojciec według sądu może to robić dwa razy w miesiącu w obecności kuratora.

Jednak teraz najważniejsze decyzje dla gwiazdy serialu „M jak Miłość”, gdyż przed nią rozprawy o ustalenie alimentów oraz ustalenie, czy Śmigielski bił polską aktorkę, gdy byli razem. Rosati twierdzi w wielu wywiadach, że przeszła z doktorem medycyny istne piekło.

Aktorka tak naprawdę nie chce z nim mieć nic wspólnego. Dlatego na najbliższą środę został wyznaczony termin rozprawy w Los Angeles dotyczącej zakazu zbliżania Śmigielskiego do Weroniki i córki.

By wygrać w sądowych bataliach aktorka do prowadzenia swej sprawy wynajęła jednego z najlepszych adwokatów w Los Angeles Davida Diamonda.

Ten ceniony w USA adwokat specjalizuje się w sprawach przemocy rodzinnej. Za jedną godzinę pracy liczy sobie jednak aż 1000 dolarów.

