On żyje! Amerykańscy naukowcy sfilmowali mitycznego potwora [VIDEO]

To już drugi raz w historii, gdy udało się naukowcom nagrać Kałamarnicę Olbrzymią, niezwykle rzadko spotykane stworzenie morskie. Według ekspertów, to właśnie ten sięgający do 18 metrów długości gatunek kałamarnicy jest źródłem legend o mitycznym potworze krakenie.

Amerykańscy naukowcy zarejestrowali kamerą Kałamarnicę Olbrzymią, bardzo rzadki gatunek kałamarnicy. Wcześniej zrobili to tylko raz Japończycy. Miało to miejsce w lipcu 2011 roku w pobliżu wysp Ogasawara, tysiąc kilometrów od Tokio.

Najnowsze nagranie zrobiono pod wodą, około 150 km od wybrzeży Luizjany w USA. Specjalna kamera była zanurzana aż pięciokrotnie. Łącznie nagrano pod wodą 120 godzin filmu.

Naukowcy już szykowali się do opuszczenia miejsca i poddania się. Właśnie wtedy dostrzegli na monitorze potężne macki wyłaniające się z głębin.

Przypuszcza się, że to właśnie Kałamarnica Olbrzymia jest źródłem legend o mitycznym potworze Krakenie, który niszczył statki na morzach.

I nie ma się czemu dziwić. Kałamarnica Olbrzymia to potężne bydlę. Ma 10 ramion, z czego dwa dłuższe z haczykowatymi przyssawkami. Największy odnotowany okaz odnaleziono u wybrzeży Nowej Zelandii w 1887 roku. Średnica jego oczu wynosiła 37 cm, zaś długość ciała 18 metrów. 12 m przypadało na macki.

Kałamarnica Olbrzymia to drapieżnik, o którym wiele nie wiadomo. Wiedza na jego temat pochodzi głównie z badań nad wyrzuconymi na brzeg martwymi osobnikami lub szczątkach znajdowanych w żołądkach kaszalotów, które na nie polują. Same żywią się niewielkimi rybami, czasem skorupiakami czy małżami, praktykują również kanibalizm.

