Robert Lewandowski robi to z Anią czasami z głową na dole, czasami zwisając na szelkach spod sufitu [ZDJĘCIA]

Robert i Ania Lewandowscy są traktowani jak polska wersja księcia Harrego i księżnej Meghan Markle. Media śledzą każdy ich ruch, a reklamodawcy prześcigają się w składaniu im ofert bo nazwisko „Lewandowski” stało się solidną marką. Jednak „polska para królewska” ostrożnie dobiera sobie sponsorów, wszystkie kampanie w których biorą udział muszą kręcić się wokół sportu.

Robert i Ania Lewandowscy to polskie tuzy sportu i zdrowego tryby życia – z tego są znani i na tym zbili fortunę. Wielu pęka przez to z zazdrości, a media plotkarskie co rusz zadają w nagłówkach pytania typu „Ile zarabia Robert Lewandowski?” czy „Ile zarabia Ania Lewandowska?”. Mylą się jednak ci, którzy sądzą, że po osiągnięciu sukcesu małżeństwo może sobie już odpuścić – o kondycję i formę trzeba dbać nieustannie bo to stąd bierze się sława Lewandowskich.

Ostatnio w swoich mediach społecznościowych zarówno Robert jak i Ania udostępnili zdjęcia z nietypowego treningu. Polski zawodnik, reprezentant Bayern Monachium wisi na fotografii głową w dół, z kolei pani Lewandowska zwisa z sufitu na sprężystych szelkach. Taki trening to tak zwana „aerojoga”.

Jaki widać oboje są w świetnej formie, a kondycja „Lewego” zdaje się być lepsza niż kiedykolwiek. Kapitan naszej reprezentacji jest na topie od tak dawna, że wielu zastanawia się ile lat ma Robert Lewandowski i jak długo jeszcze jego kariera będzie pasmem samych sukcesów. Cóż, Robert ma 30 lat czyli sporo jak na sportowca ale po zdjęciach z małżeńskiego treningu widać, że nie wygląda na kogoś kto myśli o emeryturze.

