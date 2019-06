Roksana Węgiel wkurzyła środowiska lewicowe! „Wierzę w Boga. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez powodu”

Lewactwo znów zacznie wyć. Roksana Węgiel opowiedziała, co stoi za jej wielkim sukcesem. To nie tylko talent, ale także Bóg, i jej ogromna wiara w niego. „Wierzę w Boga. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez powodu”.

Roksana Węgiel to niekwestionowana idolka nastolatek. Niespełna 14-letnia piosenkarka coraz bardziej rośnie w polskim show biznesie.

Młoda gwiazdka w wywiadzie dla Gazeta.pl. odpowiedziała między innymi na zarzuty, że mimo swego dziecięcego wieku, zachowuje się jak osoba dorosła.

„Ludzie poznali mnie w Internecie, jak miałam 12 lat. Minęły dwa lata, podczas których się po prostu zmieniłam. To przecież normalne, nie była to żadna zaplanowana metamorfoza. W ogóle jestem ostatnio chodzącą kontrowersją. Trochę mnie to śmieszy” – powiedziała dla portalu gazeta.pl.

Odważnie w tych czasach wyznała, że przez ostatnie dwa lata udało jej się osiągnąć tak dużo z powodu wiary w Boga.

„Każdy mój sukces zawdzięczam przede wszystkim Bogu. Wierzę w Boga. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez powodu. Jak coś się nie wydarzyło, jestem spokojna. Wiem, że może kiedyś, w przyszłości się wydarzy. Że Bóg ma dla mnie coś wyjątkowego” – wyznała.

Źródło: gazeta.pl