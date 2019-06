Tak się czyni życie łatwiejszym! Oto plażowy ekwipunek Kasi Tusk za 7 tys. zł

Wszyscy przyzwyczailiśmy się już do fanaberii najbogatszych, jednakże ostatnie poczynania Kasi Tusk to już szczyt wszystkiego. Księżniczka Europy pochwaliła się na swoim blogu plażową stylizacją, wzbogaconą o różnego rodzaju dodatki. Ich cena po prostu nie mieści się w głowie.

Tym razem Kasia Tusk pochwaliła się stylizacją w stylu safari. Jak sama przyznała, ma słabość do filmów, których akcja rozgrywa się gdzieś w Afryce.

Trzeba przyznać, że Tuskówna na zdjęciach prezentuje się bardzo dobrze. Wszystkie elementy jej stylizacji oraz dodatki są gustownie dobrane.

Internauci chętnie komentowali najnowszy wpis Kasi. Uwagę zwrócił także ręcznik. Jak się okazało, pochodzi on z butiku znanej francuskiej marki i kosztuje aż 5 tys. zł! To jednak nie wszystko, albowiem skórzane klapki Kasi Tusk to wydatek w postaci kolejnych 2 tys. zł.

Kto bogatemu zabroni? Dla wielu osób 7 tys. zł to półroczny budżet, w którym trzeba uwzględnić wydatki w postaci chociażby zakupu lekarstw.

Źródło: se.pl