To dopiero dobra zmiana! Od makijażystki do szefowej gabinetu politycznego MSWiA

– Tuż po rekonstrukcji rządu stanowisko szefowej gabinetu politycznego Elżbiety Witek objęła była makijażystka Jarosława Kaczyńskiego. Informacja na temat zatrudnienia Natalii Grządziel na tym stanowisku pojawiła się na stronie MSWiA – informuje onet.pl. Jak widać, „stare, dobre tradycje” zatrudniania na politycznych stanowiskach osób od dbania o wygląd mają się w państwie POPiS całkiem dobrze.

Joachim Brudziński uzyskał mandat unioposła. Miejsce po nim jako szefa MSWiA objęła Elżbieta Witek. Szefową jej gabinetu politycznego zaś została Natalia Grządziel, była makijażystka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Na temat makijażystki Kaczyńskiego pisał cztery lata temu „Newsweek”. Poruszał wówczas temat fikcyjnych zatrudnień asystentów przez unioposłów PiS. Wówczas Grządziel była asystentką Tomasza Poręby, unioposła PiS.

Potem jej „kariera” nabrała tempa. Została specem od stylizacji Beaty Szydło w czasie kampanii wyborczej. Potem objęła stanowisko doradcy Szydło jako premiera.

Według informacji na stronie MSWiA, Grządziel pracowała dotychczas w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Orlenie.

To kolejny raz, gdy PiS powiela te same praktyki co PO. Siedem lat temu Joanna Mucha zatrudniła jako wicedyrektora Centralnego Ośrodka Sportu Marka Wieczorka. Jego kwalifikacje? Prowadzenie zakładu fryzjerskiego…

Źródła: onet.pl/kurierlubelski.pl