Uczestnik „Big Brothera” zdradził swoją słabość! „Bardzo puszczam bąki, jest tego za dużo”

Wprawdzie pierwsza po wielu latach edycja „Big Brothera” się zakończyła, ale swoje pięć minut na wszelkie możliwe sposoby próbują wykorzystać uczestnicy show. Łukasz Darłak ma najwyraźniej niebywałe parcie na szkło, bo żeby podtrzymać zainteresowanie swoją osobą wyznał, że… często puszcza bąki.

26-latek jeszcze przed wejściem do domu „Wielkiego Brata” występował w paradokumentalnych serialach emitowanych na antenie TVN-u „Szkoła” i „19+”.

W programie zdradził natomiast, że jest gejem. – Myślę, że jestem biseksualny ze skierowaniem na homo. Nie chcę iść w to kłamstwo dalej, bo się nie czuję z tym komfortowo – ujawnił.

Do Łukasza przyległa również łatka brudasa. – Ta opinia się do mnie przykleiła, z tego powodu, że miałem kawałek ciasta w uchu i tego nie zauważyłem, bo trudno zauważyć to, co się ma w uchu, z tego powodu ciągnie się teraz opinia, że się nie myję – powiedział w programie „Koło Plotka”.

Postanowił jednocześnie pójść o krok dalej i otwarcie przyznał się do dość wstydliwego problemu, którego nie potrafi kontrolować.

– Bardzo puszczam bąki. Zastanawiam się czy nie pójść do lekarza z tym, bo naprawdę jest tego za dużo. Czytałem w internecie, że jest taka choroba, nazywa się gazica i polega na tym, że ludzie puszczają za dużo bąków – zdradził Łukasz.

Źródło: pudelek.pl/nczas.com