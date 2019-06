Udany powrót z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sojuz MS-11 wylądował w Kazachstanie [VIDEO]

Kosmonauci, którzy przez ponad 200 dni przebywali na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) szczęśliwie powrócili na Ziemię.

Sojuz MS-11 wylądował o godzinie 10:47 czasu lokalnego około 145 km na południowy-wschód od miasta Żezkazgan w Kazachstanie.

Na pokładzie Sojuza MS-11 byli Anne McClain z NASA, David Saint-Jacques z Canadian Space Agency i Oleg Kononenko z Roscosmosu, którzy stanowili 58 Ekspedycję na ISS.

Cała trójka spędziła na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 204 dni prowadząc doświadczenia i prace konserwacyjne.

Na ISS pozostała załoga 59 Ekspedycji czyli Rosjanin Aleksiej Owczinin i dwójka amerykańskich astronautów, Nick Hague i Christina Koch.

📍 There’s no place like home! Mission teams confirmed that @AstroAnnimal and two of her crewmates landed safely at 10:47pm ET after spending 204 days in space conducting science and maintenance aboard the @Space_Station. Coverage continues: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/YC9UzBpRC1

— NASA (@NASA) June 25, 2019