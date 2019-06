Wiemy co znaczą napisy na złotym rydwanie kupionym przez gdańskie władze! Znalazło się miejsce na „Allah Akbar” [ZDJĘCIA]

Urząd Miejski w Gdańsku zamiast dopracować połączenia PKM wolał kupić sobie złoty rydwan. Po co? Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć. Cały dziwny pojazd pokryty jest czymś stylizowanym na pismo arabskie. Teraz już wiemy co oznaczają tajemnicze napisy.

Znalazło się miejsce na dobre staropolskie „Allah Akbar”

Tak, ten napis naprawdę się tam pojawił. Muzułmańskie wyznanie wiary „Bóg jest wielki” jest wypisane na złotym rydwanie zakupionym przez gdańskich urzędników. To tak duże pomieszanie z poplątaniem, że trudno powiedzieć co o tym sądzić. Cała sytuacja jest dziwaczna, a rozdawnictwo Urzędu jest zatrważające.

Show must go on

Pod „Allah Akbar” widoczny jest napis, który jest tylko stylizowany na arabski a tak naprawdę jest to angielskie słowo „Show” czyli przedstawienie. No i to w sumie racja, bo panowie urzędnicy odstawili niezły teatrzyk.

Reszta jest równie ekscentryczna

Kolejne słowa to „wózek” zapisane po arabsku, jakieś kurdyjskie rozważania, grafika Kurdystanu i napis „Super Fajne” w Sindhi.

Taka typowa dla dzisiejszej sztuki bezsensowna mieszanka. No ale gdańskim urzędnikom musiało się spodobać na tyle, że postanowili wydać na to pieniądze Gdańszczan.

