Władimir Kliczko z rodziną na płonącym jachcie! Przeżyli chwile grozy [VIDEO]

Władimir Kliczko od dwóch lat przebywa na sportowej emeryturze. Odwieszenie rękawic bokserskich na kołek pozwala mu na spędzanie czasu z rodziną i częsty relaks na zagranicznych wakacjach. Tym razem jednak on i jego rodzina przeżyli prawdziwy dramat.

Władimir Kliczko wyjechał wraz z rodziną do Hiszpanii gdzie mieli odpocząć na luksusowym jachcie należącym do byłego pięściarza. O relaks było jednak trudno bo w nocy na jachcie wybuchł pożar, a bokser z rodziną znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Gdy jacht zajął się ogniem legenda światowego i ukraińskiego boksu wraz z najbliższymi znajdowała się na morzu, gdzieś pomiędzy Ibizą a Majorką.

Pożar wybuchł w maszynowni, a następnie zaczął się rozprzestrzeniać. Załoga obsługująca pływający obiekt próbowała sama ugasić jacht, a gdy jej próby sczezły na niczym to zadecydowano o wywołaniu straży przybrzeżnej.

Strażacy mieli do pokonania całkiem spory odcinek drogi w możliwie jak najkrótszym czasie więc cała akcja była dla nich sporym wyzwaniem.

Po przybyciu straży na miejsce rodzina Kliczki została w ekspresowym tempie ewakuowana z pokładu i nikomu na szczęście nic się nie stało.

” Dziękuję straży przybrzeżnej z Majorki, a także naszej załodze pokładowej. Wszyscy dołożyli wszelkich starań, aby opanować sytuację i wyprowadzić nas na brzeg najszybciej, jak to możliwe.” – powiedział w wywiadzie dla „Bild” ukraiński pięściarz.

„Uważajcie, czego sobie życzycie. Los trochę zbyt poważnie potraktował moją potrzebę „odrobiny adrenaliny” i nasz sobotni rejs zakończył się ewakuacją. Nie martwcie się: ja, moja rodzina i przyjaciele jesteśmy bezpieczni” – dodał jeszcze w mediach społecznościowych siląc się na żart, choć sytuacja na pewno wcale nie była do śmiechu.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM

— Klitschko (@Klitschko) June 25, 2019