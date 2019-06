„Zachowywała się jak opętana!” Kobieta chciała uprowadzić samolot. Musiały interweniować dwa brytyjskie myśliwce

W czasie lotu pasażerskiego samolotu Jet2 z Londynu do tureckiego Dalaman 25-letnia kobieta próbował wtargnąć do kokpitu. Awantura, która wybuchła na pokładzie maszyny doprowadziła do wezwania dwóch brytyjskich myśliwców, które eskortowały samolot na lotnisko.

Z relacji świadków wynika, że zaraz po starcie kobieta pobiegła w stronę kabiny pilotów, do której zaczęła się dobijać. Załoga próbowała ją powstrzymać, jednakże 25-latka nie dawała za wygraną – kopała, krzyczała i rzucała wyzwiskami, grożąc przy tym, że wszystkich zabije.

Udało się ją obezwładnić dopiero przy wsparciu sześciu osób. Wówczas kobieta zaczęła płakać. Wtedy też podjęto decyzję o wezwaniu dwóch myśliwców RAF, które eskortowały samolot na lotnisko.

Sytuacja ta zaniepokoiła również zupełnie postronne osoby. Wielu mieszkańców Londynu słyszało huk, który towarzyszył zdarzeniu. Niektórzy dzwonili nawet na numer alarmowy informując o tajemniczym wybuchu.

Po wylądowaniu kobieta została aresztowana. Spędziła dwa dni w areszcie, po czym wyszła za kaucją, jednakże będzie odpowiadać za swój wybryk przed sądem. Postawiono jej zarzut napaści i narażenia bezpieczeństwa samolotu.

Nie wiadomo co było motywem działania kobiety. Świadkowie mówią, że „zachowywała się jak opętana”.

Źródło: thesun.co.uk