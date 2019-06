Dzieci odbierane rodzicom nie będą już trafiały do homoseksualistów i muzułmanów. Jest zmiana unijnych przepisów w tej sprawie!

Rada UE przyjęła poprawkę dzięki której dziecko odebrane rodzicom będzie trafiało do rodziny zastępczej „tożsamej kulturowo, religijnie i językowo”. Doświadczenie sprawy Rosjanina Denisa Lisowa pokazuje, że dotychczasowa praktyka była szkodliwa i odbijała się na dobru dzieci.

Rada UE przyjęła nowelizację rozporządzenia Bruksela II bis, które reguluje sprawy rodzinne na terenie Unii Europejskiej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na patologie i siłowe wpychanie dzieci w objęcia obłędu multi-kulti – dzieci odbierane rodzicom mogły być umieszczane na przykład w rodzinach muzułmańskich, jak to się stało w przypadku córek Denisa Lisowa.

Dzięki wprowadzonej poprawce dziecko odebrane rodzicom na terenie Unii Europejskiej umieszczane będzie przez sąd w rodzinie zastępczej „tożsamej mu religijnie, kulturowo i językowo” – dziecko nie będzie musiało radzić sobie z kulturowym szokiem. Nie wpłynie to na zbyt powszechną praktykę odbierania rodzicom dzieci na zachodzie ale na pewno zmniejszy wymiar krzywdy wyrządzanej niewinnym.

Niestety ze względu na czas potrzebny do przystosowania krajowych przepisów do prawa unijnego, poprawka ta wejdzie w życie dopiero za trzy lata. Miejmy nadzieję, ze do tego czasu sędziowie znający już opinię organów unijnych z własnej dobrej woli będą starali się działać w interesie dzieci.

Źródło: PAP, Radio Maryja