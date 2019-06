Gdzie wyjechać z Polski na wakacje żeby poczuć się jak „burżuj”. Ranking tanich i atrakcyjnych państw

Wakacje w Polsce drożeją z roku na rok – wciąż nie zbliżamy się nawet do czołówki państw europejskich w tej kwestii ale z każdym sezonem jesteśmy bliżej. Niemcy, którzy odwiedzają nas coraz chętniej, płacą u nas 50 procent tego co u siebie. Polacy jednak też mają dostęp do atrakcyjnych i tanich miejsc.

Turystyczna Polska drożeje – przestajemy być wakacyjnym śmietniskiem starego kontynentu. W 2018 roku ceny usług typowo turystycznych były u nas już tylko 25,5 proc. niższe niż wynosi średnia w Unii Europejskiej.

Taka sytuacja pokazuje, że jesteśmy coraz atrakcyjniejsi turystycznie dla zagranicy i coraz więcej na zagranicznych turystach zarabiamy. Niestety więcej płacą też Polacy – wyjeżdżając w góry czy nad morze płacimy trochę więcej niż jeszcze niedawno.

Istnieją jednak państwa, i to całkiem atrakcyjne, w których Polak może poczuć się niczym majętny Niemiec na wakacjach. Wyjeżdżając tam dajemy odpocząć nie tylko duszy i ciału ale również swoim portfelom.

Albania to piękny i przyjazny polskim portfelom kraj

Albania leży pomiędzy Grecją i Czarnogórą, a więc łączy w sobie krajobrazy obu tych pięknych i turystycznie popularnych państw. Za to ceny są dużo niższe.

Luksusowy apartament w Albanii, w popularnej sieci hoteli, można wynająć za 799 zł za osobę na 9 dni, czyli po 89 zł od osoby. To wiele taniej niż nad polskim morzem w środku sezonu letniego.

Po co więc jechać do Grecji jeśli można zobaczyć w zasadzie to samo, tylko o wiele taniej?

Turcja traci wizerunkowo ale polscy turyści zyskują

Relacja cen polskich do tureckich jak prawie identyczna jak ta występująca pomiędzy cenami polskimi i niemieckimi. Tak więc, to właśnie w tym kraju Polak na wakacjach może poczuć się dokładnie tak jak Niemiec przyjeżdżający na wakacje nad polskie morze.

Ceny hoteli i restauracji w Turcji są obecnie o 31 procent tańsze niż w Polsce. Przekłada się to na zakup pamiątek i atrakcji już na miejscu.

Inne atrakcyjne miejsca, w których jest taniej niż u nas

Inne kierunki które można obrać na wakacyjny wyjazd? Na pewno Północna Macedonia, Bułgaria i Serbia – są to pięknie kraje w których jest dużo taniej niż w Polsce. Tańsze od Polski są również Węgry i Czechy, choć tam akurat krajobraz nie bardzo różni się od naszego rodzimego. Za to ceny w zasadzie na tym samym poziomie co w Polsce, są w pięknej Chorwacji – miejscu w którym kręcono na przykład popularną „Grę o Tron”

Źródło: Money.pl