Ludzie Liroya i Jakubiaka brzydko się bawią. Przejęli oficjalną grupę Konfederacji na Facebooku, liczącą 15 tys. członków. Zamiast się dogadać i odejść z twarzą, głupio się tłumaczą

Maciej Maciejowski, członek Skutecznych i stronnik posłów Marka Jakubiaka oraz Piotra Liroya-Marca, poinformował o przejęciu oficjalnej grupy Konfederacji na Facebooku. Tłumaczył to tym, że rzekomo „projekt Konfederacji uległ zakończeniu”.

Grupa Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – sympatycy zrzeszała około 15 tys. osób. Wśród osób administrujących grupę byli liderzy Konfederacja z każdego ugrupowania, które ją tworzy.

Obecnie jedynymi administratorami grupy pozostali ci związani z osobami, które porzuciły Konfederację. Zmieniono również nazwę grupy na „Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – sympatycy wybory do PE”.

– Szanowni Państwo, niniejsza grupa została założona przez Skutecznych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. No te wybory stworzyliśmy też projekt Konfederacji. Ze względu na to że projekt ten uległ zakończeniu, za miesiąc grupa zostanie przekształcona w grupę sympatyków Federacji Jakubiak Liroy – napisał Maciej Maciejowski dodając, że osoby niezgadzające się na program ugrupowania mają opuścić grupę.

– Osoby które nie podzielają naszego programu proszę o opuszczenie grupy do tego czasu – czytamy w poście Maciejowskiego.

Czy w ten sposób marginalne ugrupowanie Jakubiaka i Liroya-Marca chce zdobyć sobie popularność? Jeśli tak, to robią to w bardzo głupi sposób, co widać po komentarzach na tej grupie osób, które czują się oszukane, gdyż praktycznie próbowano je „przechwycić”.

Poniżej kilka ciekawszych screenów z grupy. Co interesujące, Maciejowski idzie w zaparte, że Konfederacja to ich projekt, wyśmiewa zwolenników partii KORWiN oraz… dowiadujemy się, że zablokowano post krytykujący wybór nowej minister ds. rodziny. Czyżby to kolejny trop wskazujący na powiązanie ugrupowań z obozem rządzącym?