Ludzie walą drzwiami i oknami by dostać się do nowej edycji „Big Brothera”! Zobacz, jak zostać gwiazdą w domu Wielkiego Brata

Pierwsza edycja wznowionego programu TVN – „Big Brother”, okazała się takim sukcesem, że stacja oficjalnie potwierdziła 2 edycję programu. Właśnie trwają castingi do drugiej edycji show. Jak podają media zainteresowanie wejściem do domu Wielkiego Brata jest o wiele większe niż w przypadku pierwszej edycji.

„Big Brother”, który powrócił na ekrany po 11 latach przerwy, okazał się telewizyjnym hitem. Kanał TVN7 dzięki emisji programu zapewnił sobie rekordowe wyniki oglądalności. W pierwszej edycji zwyciężyła Magda Wójcik.

Po dużym sukcesie oczywistym było, że zarząd TVN Discovery Polska zdecyduje, że jesienią pojawi się kolejna edycja „Big Brothera”.

„Big Brother” w TVN7 to niekwestionowany sukces! Program znacząco zwiększył wyniki oglądalności całego kanału. Decyzja zarządu o kontynuacji programu już jesienią jest idealnym prezentem na finał pierwszej edycji „Big Brothera” w Siódemce” – skomentowała w Wirtualnych Mediach Katarzyna Mazurkiewicz, dyrektor programowa stacji.

Dlatego teraz trwają castingi do kolejnej edycji „Big Brothera”. Jak informują „Wirtualne Media”, zainteresowanie udziałem w show jest ogromne. Ponoć chętnych by zostać sławnymi jest już 10 tysięcy, a do końca castingów pozostało jeszcze kilka tygodni.

O tym jak dużo osób chce wejść do domu Wielkiego Brata niech świadczy fakt, że podczas naboru do pierwszej edycji w tym samym czasie zgłoszeń było o połowę mniej, a w ciągu całego okresu naboru pojawiło się 15 tysięcy zgłoszeń.

Niezależnie od castingów, wiadomo już, że w 2 edycji „Big Brothera” wystąpi Karolina Włodarska, która pojawiła się w domu Wielkiego Brata pod koniec pierwszej edycji, by promować drugą tegoroczną odsłonę show.

