Paweł Kukiz znalazł sojuszników do jesiennych wyborów? „Mamy bardzo zbliżone poglądy w sprawach ustrojowych”

Lider Kukiz’15 Paweł Kukiz rozmawia ws. wspólnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Kukiz podkreślił, że z Bezpartyjnymi Samorządowcami łączy go podejście do spraw ustrojowych.

Kukiz spotkał się w środę w Warszawie z prezydentem Lubina, liderem Bezpartyjnych Samorządowców Robertem Raczyńskim. Tematem rozmów był ewentualny wspólny start w najbliższych wyborach do parlamentu.

„Rozmowa przebiegła w dobrej atmosferze. Mamy bardzo zbliżone poglądy w sprawach ustrojowych, potrzeby wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu, czy konieczności obniżenia i uproszczenia podatków, przede wszystkim dla przedsiębiorców. Pan prezydent Raczyński reprezentuje wartościowe środowisko doświadczonych samorządowców” – powiedział Kukiz.

Kukiz był w latach 2014-2015 radnym sejmiku dolnośląskiego a mandat uzyskał wówczas z list Bezpartyjnych Samorządowców.

Bezpartyjni Samorządowcy w ostatnich wyborach samorządowych zdobyli w skali kraju 5,28 proc. głosów zdobywając w pięciu województwach łącznie 15 radnych sejmikowych. Część osób z BS w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego stworzyły listy ze środowiskiem Roberta Gwiazdowskiego.

