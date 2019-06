Pierwsza Dama założyła do siedziby „GOOGLE” taniochę z sieciówki? Czy kancelarii prezydenta nie stać na nic lepszego? [ZDJĘCIA]

Agata Duda uchodzi za jedną z najbardziej stylowych kobiet w Polsce. Tym razem jednak coś musiało pójść nie tak bo do siedziby GOOGLE ubrała się tanio, w stylu Beaty Szydło, a nie Pierwszej Damy. Brakowało tylko broszki.

Zazwyczaj Agatę Dudę można oglądać w strojach zaprojektowanych przez polskich twórców. Wszyscy chwalą styl naszej Pierwszej Damy przyrównując ją do innych kobiet „wżenionych” w politykę, takich jak księżne Meghan Markle czy Kate Middleton.

Tym razem jednak ktoś musiał zawieźć bo Agata Duda miała na sobie marynarkę z popularnej sieci ZARA, kupioną za jedyne 399 złotych. W tym samym „ciuchu” widziano już polskie celebrytki takie jak np. Małgorzata Ohme.

„ZARA” nie jest nawet polską firmą tylko należy do hiszpańskiego giganta odzieżowego „Inditex” z siedzibą w La Coruñi. Na tak medialną wizytę Agata Korhauser-Duda mogła założyć coś od naszych rodzimych projektantów, co na pewno przyczyniłoby się do ich promocji za granicą.

