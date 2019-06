„Profesor” Płatek kompletnie oszalała. Krytykuje karę śmierci i zaklina rzeczywistość twierdząc, że więźniowie nie głosują na PO

Profesor Monika Płatek swego czasu zabłysnęła twierdzeniem, że „w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej, niż w związkach różnopłciowych”. Choć tezę tę trudno jest przebić czymś głupszym, to karnistka z Instytutu Prawa Uniwersytetu Warszawskiego podejmuje bardzo dzielne próby.

Płatek była gościem Konrada Piaseckiego na antenie TVN24. Głównym tematem rozmowy były zmiany w kodeksie karnym i już wówczas doszło do dość osobliwych twierdzeń.

– Mówimy o ogromnych zmianach w kodeksie karnym, które całkowicie niszczą, doprowadzają do totalnej klęski to, co wypracowaliśmy przez ostatnie 200 lat na polu prawa karnego – stwierdziła Płatek.

Dodała również, że kara śmierci symbolicznie istnieje. – Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie, jest taką formą – powiedziała, krytykując tym samym brak możliwości przedterminowego zwolnienia z więzienia najbrutalniejszych zbrodniarzy.

Była to kontynuacja wcześniejszej myśli. – Nie można stosować prawa wstecz i nie można doprowadzać do złamania podstawowych praw człowieka, które mówią, że kara śmierci jest zakazana – mówiła.

Prawdziwy hit jednak nastąpił w dalszej części rozmowy. Płatek stwierdziła, że w więzieniach przebywa najwięcej wyborców PiS. Najwyraźniej umknęły jej wyniki ostatnich wyborów. W zakładach karnych poparcie sięgające blisko 70 proc. zdobywali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i szeroko pojętej Koalicji Europejskiej. Kolejne komitety wyborcze nie przekraczały zazwyczaj 10 proc. poparcia, więc mówimy o prawdziwej przepaści.

Płatek: W więzieniach najczęściej siedzą wyborcy PiS.

Piasecki: Ale oni głosują w więzieniach przeważnie na Platformę Obywatelską.

Płatek: Już w więzieniach zmieniają być może kierunek.

I jak taką panią „profesor” traktować poważnie?

Źródło: TVN24/nczas.com