Ta książka to absolutny hit w Niemczech! Pierwszego dnia wykupiono wszystkie egzemplarze

W ostatnim czasie w Niemczech zdecydowanie wzrosła sprzedaż książek. Głównie za sprawą jednej pozycji. Chodzi o „The tampon book”, książkę, która zawiera w środku tampony. Dlaczego? Otóż jak się okazuje, Niemcy także mają swoje absurdy podatkowe.

Niedawno rząd Niemiec podniósł stawkę podatku VAT do 19% na tzw. dobra luksusowe. W myśl tamtejszego prawa, do grona tego typu towarów zalicza się również tampony oraz środki higieny kobiecej.

Autorem nietypowej publikacji jest The Female Company, firma zajmująca się sprzedażą tamponów. Co ważne, wysokość podatku VAT na artykuły papiernicze to zaledwie 7%.

Książka ta stała się prawdziwym hitem sprzedaży. Kosztuje ona zaledwie 3 euro i zawiera 15 tamponów. Ponadto nabywcy mogą poczytać „historie na temat menstruacji od czasów starożytnych aż do współczesności”.

Jak dotąd sprzedano 10 tys. egzemplarzy. Już pierwszego dnia wszystkie znalazły nabywców.

Źródło: rp.pl