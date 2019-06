Tomasz Kot za rolę w hollywoodzkim filmie zgarnie niezłą sumkę

Czy w końcu doczekaliśmy się momentu, kiedy polski aktor poważnie zaistnieje w Hollywood? Tomasz Kot właśnie dostał główną rolę w filmie o słynnym wynalazcy Nikoli Tesli. Teraz wyciekła informacja jak zapłacą mu w USA.

Amerykański przemysł filmowy zainteresował się polskim aktorem dopiero po fenomenalnej roli w „Zimnej wojnie”, która walczyła w tym roku o Oscary.

Przez wiele miesięcy Tomasz Kot długo czekał na propozycje. Mówiło się nawet, że ma zagrać w nowej części przygód Jamesa Bonda lub nowej produkcji Marvela.

Jednak skończyło się na plotkach. Oferty jakie dostawał nie przypadły mu do gustu, reżyserzy chcieli go obsadzić w roli pedofila czy rosyjskiego gangstera. Aktor propozycje odrzucał. Aż do pojawienia się propozycji zagrania głównej roli.

Zagraniczne media poinformowały, że zagra główną rolę w filmie o Nikoli Tesli, amerykańskim wynalazcy serbskiego pochodzenia. Film wyreżyseruje Anand Tucker, twórca hitu „Dziewczyna z perłą” z Scarlett Johansson w roli głównej.

„Tomasz jest wybitnym aktorem i kiedy zobaczyłem jego niesamowitą kreację w „Zimnej wojnie”, nie miałem wątpliwości, kto powinien zagrać Teslę” – powiedział Tucker.

Tomek świętuje! „Jestem baaardzo szczęśliwy, a serce mi bije tak samo jak przed „Skazanym na bluesa” i „Bogami”! – napisał podekscytowany w internecie.

Według amerykańskich mediów za rolę tesli na konto polskiego aktora ma trafić około 500 tysięcy złotych. W Hollywood da się żyć.

Źródło: Super Express