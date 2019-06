Zwycięzca „Azja Express” wygrał małą fortunę a teraz pracuje na zmywaku! Wszytko już wydał. Zobacz, na co

Okazało się, że wygrany popularnego programu TVN „Azja Express” Ludwik Borkowski ma poważne problemy. Mimo wygrania programu i zgarnięcia 90 tys. zł teraz pracuje na zmywaku, a cała kasa poszła na spłatę długów.

Sam Ludwik Borkowski podbił show biznes trzy lata temu, gdy wyruszył w podróż życia razem z Michałem Żurawskim. Tak bardzo polubiła go publiczność, że ten nawet wygrał popularne show TVN-u.

Teraz „Dzień Dobry TVN” chciało zobaczyć co słychać u wygranego popularnego show. Okazuje się, że Borkowski mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie został kelnerem. Jak sam twierdzi, jego marzeniem jest zostanie aktorem, ale jak twierdzi nie ma na to pieniędzy.

„Skoro trzeba pracować, to wybrałem sobie taką drogę typowo aktorską. Co robią aktorzy na Zachodzie? Są kelnerami, więc ja też nim jestem. Jak to mówił Tom Hanks, gdyby to było łatwe, to by to robili wszyscy, więc krótko mówiąc, trzeba się trochę postarać i zaprzeć w sobie, żeby coś osiągnąć” – powiedział przed kamerami „Dzień Dobry TVN”.

Przypomnijmy, że Borkowski i Żurawski wygrali łącznie 90 tysięcy złotych. Okazuje się, że Borkowski za całą wygraną spłacił swoje długi i obecnie znów jest bez kasy.

„Jedyne, czego teraz potrzebuję to pieniędzy, bo tu jest strasznie drogo, więc muszę pracować” – powiedział.

„Poszły już miesiąc po programie. Chwila moment. Poszły na długi” – mówi o tym czemu nic nie zostało mu z wygranej.

Źródło: Instagram