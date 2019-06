Awantura w Biedronce! Klientka zwyzywała i zaatakowała ekspedientkę [VIDEO]

Takiego chamstwa nikt się nie spodziewał. W jednym ze sklepów sieci Biedronka doszło do niesamowitej awantury. Kobieta weszła do sklepu z psem w wózku na zakupy i – według opisu filmu – podjadała wystawione produkty. Doszło do rękoczynów.

Do awantury doszło w jednej z warszawskich Biedronek. Do sklepu weszła kobieta. – Pracownica Biedronki poprosiła grzecznie panią o opuszczenie sklepu z powodu głośnej rozmowy telefonicznej oraz wyjadanie orzechów….. to co się stało potem zaskoczyło wszystkich – czytamy w opisie filmu.

Mało tego – na nagraniu widzimy, że kobieta w wózku na zakupy transportowała… psa.

Kobieta zachowywała się w arogancki sposób i w trakcie rozmowy z pracownicą sklepu rozmawiała przez telefon. Zignorowała też stojącego obok ochroniarza. Powiedziała pracownicy, że nie będzie jej słuchać, ponieważ „nie jest jej pieskiem”. Nazwała też pracownicę Biedronki „idiotką”.

Nagle postanowiła zaatakować. Odepchnęła mocno pracownicę. – Co k***a do mnie powiedziałaś? – wykrzyczała.

Ostatecznie ochroniarz wyprowadził awanturnicę.

Źródła: se.pl/youtube.com