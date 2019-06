Chcesz handlować? Płać! Nawet jak sprzedajesz na chodniku

Ta wiadomość zmartwi wszystkich sklepikarzy. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, każdy kto wystawia towar przed sklep, powinien uiścić opłatę targową. Jest tak również wtedy, gdy towar to tylko wystawa.

Skargę w tej sprawie wniosła mieszkanka Mielna, która wystawiała ubrania przed swoim sklepem. Była to jedynie ekspozycja, którą mogli obejrzeć klienci. Miejscy urzędnicy uznali jednak, że kobieta powinna uiścić opłatę targową w kwocie 70 zł za każdy dzień. Sklepikarka zdecydowała się odwołać do sądu.

Sędziowie nie dali jednak wiary w twierdzenia kobiety. Zarówno świadkowie, jak i zdjęcia wskazywały na to, że na chodniku dochodziło do sprzedaży towaru.

Sprawa trwała od 2016 r. Najpierw kobieta odwołała się od decyzji urzędników do samorządowego kolegium odwoławczego, następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na koniec zaś do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrok, który wydał NSA, jest prawomocny. Sklepikarka musi jeszcze uiścić zaległą opłatę w kwocie 5 tys. zł.

Wyrok w tej sprawie zobowiązuje wszystkie samorządy do jego respektowania. Rzecz jednak w tym, że nie wszędzie władze lokalne pobierają opłatę targową.

Źródło: radiozet.pl