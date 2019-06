Co za analiza! Nowa Zelandia państwem, które najwierniej ucieleśnia wartości Koranu?

Okazuje się, że państwo, którego system jest podobno najbliższy zasadom islamu leży… w Oceanii. Takim krajem ma być bowiem Nowa Zelandia. Takie są wnioski płynące z analizy irańskiego ekonomisty Hosseina Askariego.

„Indeks islamizmu” opracowany przez Hosseina Askariego, na co dzień profesora Uniwersytetu George’a Washingtona, ma służyć jako narzędzie do oceny, które kraje najlepiej praktykują nauki Koranu i uosabiają wartości islamu. Z tym, że wymienione tu „wartości” byłyby dyskusyjne przede wszystkim dla samych muzułmanów.

Zastosowane kryteria nie są mierzone na poziomie jednostki, ale całego społeczeństwa. Dla przykładu ekonomista wyjaśnia, że ​​„Koran mówi, że nie powinno być ubóstwa, więc włączono tu i wskaźniki poziomu życia”. Wśród rozmaitych kryteriów są nawet obecne w islamie „prawa zwierząt”, „wolności obywatelskie”, „integralność systemu sądowego”, „jakość opieki zdrowotnej”, „stabilność cen”, „sprawiedliwy podział dochodów”…

Więcej to mówi o bezsensie nauki amerykańskiej, niż jakimkolwiek islamie. Nic dziwnego, że w takim bardzo swoistym „szariacie” zwycięzcą rankingu okazała się Nowa Zelandia, chociaż tam muzułmanie stanowią tylko 1% społeczności.

Nie wykluczone, że w tym przypadku wzięto tu pod uwagę także reakcje rządu i społeczeństwa po atakach na meczety. Premier Jacinda Ardern mówiła wtedy – „oni są nami, stanowimy jedność”.

