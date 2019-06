Do warszawskich urzędów można wchodzić z pasami! Zdjęli zakazy dla dobra czworonogów

Jak czytamy na Facebooku Urszuli Kierzkowskiej burmistrz Dzielnicy Bemowo od czwartku zniesiono ograniczenie dotyczące wprowadzania psów na teren urzędu. Podobne regulacje zapowiada burmistrz Woli. Decyzja ma wpłynąć na bezpieczeństwo czworonogów. Chodzi o to by najlepszy przyjaciel człowieka nie musiał czekać w upale na właściciela przed urzędem.

Burmistrz Bemowa Urszula Kierzkowska oficjalnie zdjęła tabliczkę informującą o zakazie wprowadzenia psów na teren urzędu. Dodatkowo wewnątrz budynku, jak i przed, zostaną rozstawione miski z wodą dla czworonogów.

Jak podaje „Super Express” z podobną propozycją wyszła radna Woli, Urszula Kęcik-Staniszewska, która zwróciła się do Zarządu Dzielnicy Wola z interpelacją w sprawie zdjęcia zakazu wprowadzania psów do urzędu. by to się udało, trzeba poczekać na odpowiednie regulacje prawne – psy muszą być na smyczy i w kagańcu podkreślono.

Źródło: Super Express