Edyta Górniak zupełnie nago! Piosenkarka mocno zaszalała na instagramowym profilu [WIDEO]

Takich rzeczy się po niej nie spodziewaliśmy. W ostatnim czasie Edyta Górniak dała się poznać fanom przede wszystkim jako wzorowa matka, której głównym zadaniem jest dobre wychowanie syna. Jak się jednak okazuje, w piosenkarce pozostało jeszcze trochę szaleństwa.

Najnowsze wideo, które trafiło na jej instagramowe konto rozpaliło internautów do czerwoności. Jak możemy się domyślać z opisu, jest to nagranie kulis sesji zdjęciowej, w której wystąpiła artystka, nie to jest jednak najważniejsze.

Edyta Górniak płynie na łódce zupełnie nago. Nie trzeba bowiem wysilać wzroku, aby zobaczyć, że piosenkarka nie ma na sobie stanika. Męska część odbiorców niemal natychmiast wychwyciła ten fakt i wylała „swój żal”, że artystka nie zdecydowała się zmienić pozycji w trakcie fotografowania.

Film do tej pory ma już ponad 106 tysięcy wyświetleń, jednak jak można sądzić, w najbliższym czasie ta liczba znacząco się powiększy.

Źródło: Instagram.com/edytagorniak / NCzas.com