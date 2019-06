Gessler nęci i pokazuje nogi w BARDZO krótkich spodenkach. Takie rzeczy można robić w kuchni [ZDJĘCIA]

Lara Gessler powoli staje się tak samo popularna jak jej matka, znana restauratorka Magda Gessler. Obie zresztą obracają się podobnej branży czyli w gastronomii. Z tą różnicą, że Lara w przeciwieństwie do Magdy zajmuje się tylko cukiernictwem.

Lara Gessler zdobywa coraz większą popularność, a ilość obserwujących ją osób na Instagramie stale rośnie. Część z nich to mogą być osoby, które przekonała do siebie udziałem w popularnym programie „Azja Express” ale część to mogą być również ci, którzy chcą po prostu podziwiać wdzięki młodej gesslerówny.

W tym przypadku nie sprawdziło się powiedzenie „Nie daleko pada jabłko od jabłoni” ponieważ Lara Gessler na pewno „fizycznie” nie przypomina swojej mamy. Lara jest bardzo zgrabna co ze śmiałością prezentuje w swoich mediach społecznościowych.

Za to charakter ma już bardziej przypominając bezpośredniość Magdy Gessler, choć jednak jest w niej więcej ogłady niż w prowadzącej „Kuchenne Rewolucje”.

Lara, jak przystało na osobę związaną z branżą gastronomiczną, wstawiła własnie na swojego Instagrama nowe zdjęcie z kuchni…

